Posible Setlist Concierto de Karol G en CDMX: ¿Qué Canciones Va a Cantar en "Tropitour"?
La colombiana hará un repaso por sus éxitos musicales durante los tres conciertos que ofrecerá en Ciudad de México, en los que se prevén sorpresas.
La colombiana hará un repaso por sus éxitos musicales durante los tres conciertos que ofrecerá en Ciudad de México, en los que se prevén sorpresas.
La Bichota regresa a Ciudad de México como parte de su gira internacional "Viajando por el Mundo: Tropitour", y si te estás preparando para asistir a alguna de las fechas en el Estadio GNP, en N+ te adelantamos el posible setlist de Karol G para sus conciertos de noviembre 2026.
Aunque los fans esperan himnos como "Amargura", "Tusa" y "TQG", la colombiana anunció que habrá cambios para esta etapa de su gira, lo que calificó como "una evolución". De hecho, a través de sus redes sociales pidió a quienes asistan al concierto del próximo 13 de noviembre vestir de negro, aunque no ofreció mayores detalles sobre lo que se espera.
Hay que recordar que La Bichota había adaptado la estética de su gira a los colores de su disco "Tropicoqueta" (entre naranjas y rosados), que se sustituyeron por una gama azul tras el lanzamiento de su reciente disco "No me arrepiento de sentir tanto".
La colombiana viajó a México desde el pasado 2 de noviembre para participar en una serie de actividades alusivas a su tour, sin embargo este jueves 12 acudió a los Latin Grammy 2026 que se celebran en Miami, Florida.
La colombiana ofrecerá un total de seis conciertos en México, de los cuales tres tendrán como sede el Estadio GNP de Ciudad de México.
Tomando como referencia el concierto que ofreció en el Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León, Karol G interpretó un total de 34 canciones, que se dividen en distintos actos.
El posible setlist para los conciertos de Karol G en el Estadio GNP siguen de la siguiente manera:
LATINA FOREVA
Un gatito me llamó
OKI DOKI
Tá OK
QLONA
S91
Tropicoqueta
Papasito
Amiga Mía
Ese hombre es malo
MAMII
Te Llevas To
Con quién andará?
Ahí
Alguien que te amaba
Si lo Ven
BbY WOW
Ivonne Bonita
Los shows de Karol G tendrán lugar los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2026 en el estadio ubicado en la alcaldía Iztacalco de Ciudad de México.
La boletera citó a los fans a las 21:00 horas, aunque se prevé que el concierto inicie a las 21:30 horas.
La Bichota confirmó que Becky G -con quien colabora para la canción MAMII- será su invitada especial durante los shows en Ciudad de México
Sejodioto
EL MAKINON
BESTIES
+57
GATÚBELA
AMARGURA
Tu Perfume
Bandida Entrenada
OJOS FERRARI
BICHOTA
Tusa
Coleccionando Heridas
Si antes te hubiera conocido
200 COPAS
PROVENZA