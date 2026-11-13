Posible Setlist Concierto de Karol G en CDMX: ¿Qué Canciones Va a Cantar en "Tropitour"?

La Bichota regresa a Ciudad de México como parte de su gira internacional "Viajando por el Mundo: Tropitour", y si te estás preparando para asistir a alguna de las fechas en el Estadio GNP, en N+ te adelantamos el posible setlist de Karol G para sus conciertos de noviembre 2026.

Aunque los fans esperan himnos como "Amargura", "Tusa" y "TQG", la colombiana anunció que habrá cambios para esta etapa de su gira, lo que calificó como "una evolución". De hecho, a través de sus redes sociales pidió a quienes asistan al concierto del próximo 13 de noviembre vestir de negro, aunque no ofreció mayores detalles sobre lo que se espera.

Hay que recordar que La Bichota había adaptado la estética de su gira a los colores de su disco "Tropicoqueta" (entre naranjas y rosados), que se sustituyeron por una gama azul tras el lanzamiento de su reciente disco "No me arrepiento de sentir tanto".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. De 'Tusa' a la Gira 'Tropitú': Karol G Redefine el Pop Antes de su Llegada a la Ciudad de México

La colombiana viajó a México desde el pasado 2 de noviembre para participar en una serie de actividades alusivas a su tour, sin embargo este jueves 12 acudió a los Latin Grammy 2026 que se celebran en Miami, Florida.

¿Qué canciones va a cantar Karol G en su concierto de CDMX?

La colombiana ofrecerá un total de seis conciertos en México, de los cuales tres tendrán como sede el Estadio GNP de Ciudad de México.

Tomando como referencia el concierto que ofreció en el Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León, Karol G interpretó un total de 34 canciones, que se dividen en distintos actos.

El posible setlist para los conciertos de Karol G en el Estadio GNP siguen de la siguiente manera:

LATINA FOREVA Un gatito me llamó OKI DOKI Tá OK QLONA S91 Tropicoqueta Papasito Amiga Mía Ese hombre es malo MAMII Te Llevas To Con quién andará? Ahí Alguien que te amaba Si lo Ven BbY WOW Ivonne Bonita

¿A qué hora empieza el concierto de Karol G en el Estadio GNP de CDMX?

Los shows de Karol G tendrán lugar los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2026 en el estadio ubicado en la alcaldía Iztacalco de Ciudad de México.

La boletera citó a los fans a las 21:00 horas, aunque se prevé que el concierto inicie a las 21:30 horas.

La Bichota confirmó que Becky G -con quien colabora para la canción MAMII- será su invitada especial durante los shows en Ciudad de México