Música y conciertos

Posible Setlist Concierto de Karol G en CDMX: ¿Qué Canciones Va a Cantar en "Tropitour"?

La colombiana hará un repaso por sus éxitos musicales durante los tres conciertos que ofrecerá en Ciudad de México, en los que se prevén sorpresas.

Karol G. Concierto de Karol G en Estadio GNP de CDMX Noviembre 2026.Karol G regresa a CDMX en noviembre como parte de su gira "Tropicoqueta Tour", aquí te adelantamos qué canciones interpretará. Foto: Reuters.
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