Jensen Huang Renuncia como CEO de Nvidia

Jensen Huang, cofundador de Nvidia, renunció como CEO de la empresa tras un escándalo de supuesto espionaje, anunció la compañía.

“Jensen Huang ha dimitido como presidente, director ejecutivo y miembro del Consejo, con efecto inmediato”, informó Nvidia en un comunicado.

La noticia llega después de que Huang admitió una relación extramarital con Alice Huang, una empresaria señalada por la inteligencia estadounidense como supuesta espía china, según The New York Times.

Nvidia abrió una investigación, aunque afirmó no tener motivos para creer que sus secretos o la seguridad nacional hubieran sido comprometidos. El domingo, Huang pidió disculpas públicas por haber sido "infiel" a su esposa.

Colette Kress, directora financiera, asumirá como CEO interina mientras Nvidia busca un sucesor permanente, informó la empresa. Mientras que Harvey Jones, exdirector ejecutivo y miembro del directorio de Synopsys, será el primer presidente del Consejo de Administración.

“El Consejo de Administración ha iniciado la búsqueda de un director ejecutivo permanente y considerará candidatos internos y externos”, señaló Nvidia.

Previo a la apertura de Wall Street, las acciones de Nvidia cayeron más del 10%; tras el anuncio de la renuncia de Huang, se desplomaron 13%.

Wall Street abrió en terreno mixto este jueves y su índice tecnológico Nasdaq retrocedió un 0.49% en los primeros minutos de la sesión. El principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.01%, hasta los 52.494 puntos y el selectivo S&P 500 perdió un 0.32%, hasta los 7.594 puntos.

En tanto, Nvidia confirmó que mantiene sin cambios la presentación de sus resultados financieros del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027, prevista para el próximo martes, 17 de noviembre, tras el cierre de Wall Street.

Jensen Huang nació el 17 de febrero de 1963 en Tainan, Taiwán. En 1973, llegó a Estados Unidos a los nueve años, junto con su hermano mayor. Dos años después, se instaló con su familia en Oregón, donde cursó secundaria antes de estudiar Ingeniería Electrónica en la Universidad Estatal de Oregón, donde se graduó en 1984, y obtuvo un máster en la misma especialidad por la Universidad Stanford en 1992.

Luego de graduarse, Huang trabajó en la empresa de microprocesadores Advanced Micro Devices (AMD) entre 1984 y 1985, y ocupó distintos cargos en el fabricante de chips LSI Logic entre 1985 y 1993.

Ese mismo año, cofundó Nvidia junto a los ingenieros Chris Malachowsky y Curtis Priem. Desde el principio, asumió los cargos de presidente y consejero delegado, que mantuvo durante 33 años hasta su renuncia.

Nvidia se centró en el diseño de procesadores gráficos (GPU) para videojuegos, pero evolucionó hasta convertirse en el principal proveedor mundial de chips para el desarrollo de inteligencia artificial (IA), un negocio que impulsó su crecimiento hasta situarla entre las empresas de mayor valor bursátil del mundo.

En 2024, Nvidia superó los tres billones de dólares de capitalización y en octubre de 2025, rebasó los cinco billones, un hito sin precedentes en los mercados financieros.