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Jensen Huang Renuncia como CEO de Nvidia

Colette Kress asume el cargo como directora ejecutiva interina

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Jensen Huang, CEO de Nvidia, Renuncia Tras Escándalo

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Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia tras escándalo de espionaje. Colette Kress asume como directora ejecutiva interina mientras las acciones de la empresa de desploman.

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Jensen Huang Renuncia como CEO de Nvidia tras Escándalo de Infidelidad y Caída de Acciones | N+