¿Orégano Orejón Ayuda Contra la Gastritis? Estos son los Usos como Planta Medicinal

El orégano orejón es una planta aromática que suele encontrarse en jardines y patios. Sus hojas son gruesas, carnosas y tienen un olor parecido al del orégano que se utiliza para cocinar. Su nombre científico es Plectranthus amboinicus, aunque también se le conoce como orégano cubano, orégano grueso u otros nombres, dependiendo de la región.

Entre los usos tradicionales que se le atribuyen está el cuidado de las vías respiratorias. Sus hojas se utilizan como remedio casero para los hongos en los pies y algunas molestias de la piel. Además, hay quienes lo consumen para aliviar problemas estomacales, como la gastritis.

Una de las formas de consumirlo es en té. Se acostumbra agregar tres hojas a un litro de agua y tomarlo durante el día. Sin embargo, se trata de una práctica de uso tradicional y no de un tratamiento médico.

Estudios Científicos Analizan las Propiedades del Orégano Orejón

El orégano orejón contiene distintos compuestos vegetales, entre ellos sustancias fenólicas y flavonoides. Una revisión científica publicada en 2024 en la revista Current Pharmaceutical Design, titulada Traditional Uses, Phytochemistry, and Pharmacological Activities of Coleus amboinicus: A Comprehensive Review, recopiló investigaciones que encontraron actividad antibacteriana, antifúngica y antiinflamatoria en extractos de esta planta. También documentó estudios sobre sus posibles propiedades relacionadas con la cicatrización de heridas.

Sin embargo, estos resultados provienen principalmente de estudios de laboratorio y experimentos con animales, por lo que no demuestran que tomar una infusión de sus hojas cure infecciones por hongos, enfermedades respiratorias o gastritis en personas. Tampoco permiten asegurar que cicatrice lesiones o úlceras en el estómago. Por ello, su consumo no debe sustituir la atención médica ni los tratamientos indicados por un profesional de la salud.

Además de sus usos tradicionales, esta planta es apreciada porque se reproduce con facilidad. Una de las formas más comunes de hacerlo es mediante esquejes: se corta una ramita del tallo, preferentemente con algunos nudos, y se coloca en un sustrato húmedo para que desarrolle raíces. También pueden aprovecharse fragmentos de tallos que se desprendan de la planta, siempre que conserven partes capaces de producir nuevas raíces.