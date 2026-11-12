Medio Ambiente

¿Orégano Orejón Ayuda Contra la Gastritis? Estos son los Usos como Planta Medicinal

Esta planta es común en jardines y también destaca por la facilidad con la que se reproduce

¿Para Qué Sirve el Orégano Orejón? Estos son sus Usos y PropiedadesEstos son los Usos Más Comunes del Orégano. Foto: N+

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El orégano orejón, conocido por su fácil reproducción, se usa en remedios caseros para la piel y el estómago.

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