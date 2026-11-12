Localizan a Mujer Sin Vida con Impactos de Arma de Fuego en Ciudad Juárez

La mañana de este jueves fue localizada una mujer sin vida en la vía pública, en el cruce de las calles De los Charros y Emiliano Zapata, de la colonia El Safari Segunda Etapa, en Ciudad Juárez.

Tras el reporte, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron el hecho y señalaron que la víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego, por lo que procedieron a asegurar la zona.

Posteriormente, acudió personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), que se encargó de iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, fue necesaria la presencia de una unidad del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, con la que se determinará la causa de muerte.

Hasta el momento, no se ha emitido mayor información sobre la víctima. Se espera que, una vez concluidas las diligencias iniciales, las autoridades puedan brindar más detalles, entre ellos su identidad.