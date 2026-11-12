Homicidios

Localizan a Mujer Sin Vida con Impactos de Arma de Fuego en Ciudad Juárez

El hallazgo se registró en una calle de terracería de la colonia El Safari Segunda Etapa

Hallan a mujer asesinada a balazosHallan a mujer asesinada a balazos. Foto: N+

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Una mujer fue encontrada sin vida con impactos de arma de fuego en la colonia El Safari.

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