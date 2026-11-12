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Ante Falsas Ofertas por el Buen Fin 2026 Profeco Activa Módulos: ¿Cómo Saber Dónde Están?

La dependencia publicó un listado con las ubicaciones que estarán disponibles durante los cinco días de descuentos

Ante Falsas Ofertas por el Buen Fin 2026 Profeco Activa Módulos: ¿Cómo Saber Dónde Están?Compras por el Buen Fin en el Centro Histórico de la CDMX. Foto: CUARTOSCURO.

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