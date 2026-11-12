Ante Falsas Ofertas por el Buen Fin 2026 Profeco Activa Módulos: ¿Cómo Saber Dónde Están?

Ante posibles ofertas engañosas y establecimientos que no respeten los descuentos anunciados, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) instalará módulos de atención en distintos puntos del país durante el Buen Fin 2026, donde los consumidores podrán recibir asesoría y presentar quejas.

En estos espacios, las personas podrán solicitar orientación si encuentran diferencias entre los precios anunciados y los cobrados, promociones que no se respetan o publicidad que pueda resultar engañosa.

¿Dónde estarán los módulos de Profeco por el Buen Fin 2026?

La Profeco publicó un listado con las ubicaciones de los módulos que estarán disponibles durante los cinco días de descuentos.

Entre los puntos de atención se encuentran distintos centros comerciales y zonas de actividad comercial de México, donde los consumidores podrán acercarse directamente al personal de la dependencia.

El listado completo de ubicaciones puede consultarse aquí.

Además de los módulos fijos, las brigadas itinerantes recorrerán establecimientos para atender inconformidades y buscar soluciones inmediatas entre compradores y proveedores.

¿Cómo comprobar si las ofertas del Buen Fin son reales?

Antes de realizar una compra, la Profeco recomienda consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios, disponible en elbuenfin.profeco.gob.mx.

Esta plataforma permite comparar los precios de más de 490 productos que fueron monitoreados desde septiembre, entre ellos televisores, computadoras, celulares, electrodomésticos, cámaras y artículos de línea blanca.

Para utilizarla, las personas deben:

Ingresar al portal de Quién es Quién en los Precios.

Seleccionar la ciudad donde realizarán sus compras.

Elegir la categoría del producto que buscan.

Consultar los precios registrados en distintos establecimientos y revisar su comportamiento.

De esta manera, los compradores pueden identificar si el descuento anunciado representa un ahorro real o si el precio del artículo tuvo modificaciones antes de la temporada de ofertas.

¿Dónde denunciar ofertas engañosas durante el Buen Fin?

Si un establecimiento no respeta una promoción, modifica el precio al momento de pagar o presenta condiciones distintas a las anunciadas, los consumidores pueden solicitar apoyo a la Profeco.

También está disponible el Teléfono del Consumidor: