Sociedad

Disminuye Llegada de Viajeros Internacionales a México

El arribo de visitantes al país registró una ligera reducción, mientras que aumentó el número de mexicanos que viajaron al extranjero

Disminuye Llegada de Viajeros Internacionales a MéxicoUsuarios de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: CUARTOSCURO

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¿Sabías que la llegada de viajeros internacionales a México disminuyó un 0.5% en septiembre? Sin embargo, ¡el gasto aumentó un 5.7%!

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