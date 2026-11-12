Disminuye Llegada de Viajeros Internacionales a México

La llegada de viajeros internacionales a México registró una ligera disminución durante septiembre de 2026, mientras que aumentó el número de residentes mexicanos que salieron al extranjero, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Durante ese mes ingresaron al país 7 millones 248 mil 583 viajeros internacionales, una reducción anual de 0.5% respecto al mismo periodo de 2025.

Del total, 3 millones 297 mil 654 fueron turistas que permanecieron al menos una noche en México, lo que representó un incremento de 2.7% en comparación con septiembre del año pasado.

En contraste, los excursionistas internacionales, que son quienes ingresan al país sin pasar la noche, sumaron 3 millones 950 mil 929 entradas, una disminución anual de 3.1%.

Aumenta el gasto de los viajeros internacionales en México

Aunque hubo una reducción en la llegada total de viajeros, el gasto que realizaron en México aumentó durante septiembre.

El INEGI reportó que el gasto total de los viajeros internacionales alcanzó mil 943.7 millones de dólares, un crecimiento anual de 5.7%.

Además, el gasto promedio por persona fue de 268.2 dólares, cifra 6.2% superior a la registrada en septiembre de 2025.

Aumenta la salida de mexicanos al extranjero

Por otra parte, durante septiembre de 2026 salieron del país 6 millones 901 mil 479 residentes mexicanos, un aumento anual de 3.7%.

De ese total, un millón 821 mil 832 fueron turistas que permanecieron al menos una noche en el extranjero.

El gasto de los turistas mexicanos que visitaron otros países ascendió a mil 353.2 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 15.6%.