El Papa León XVI Pide a Obispos de Perú Responder a los Abusos 'Con la Verdad'

El papa León XIV pidió a los representantes de la Iglesia responder con firmeza y transparencia ante los casos de abusos e insistió en la necesidad de proteger a las personas más vulnerables.

Señaló que estos delitos deben enfrentarse mediante "la verdad, la justicia, el perdón, la reparación" y un compromiso cada vez mayor con una cultura de prevención y protección de los más débiles.

Su mensaje puso nuevamente en el centro la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas frente a las víctimas y la importancia de establecer medidas que eviten nuevos casos.

Durante su visita, León XIV recibió las llaves de la ciudad durante su visita a Lima, Perú. Asimismo, el Libro de Oro de la Municipalidad de Lima, durante una ceremonia encabezada por el alcalde de la capital peruana, Renzo Reggiardo, como parte del segundo día de su visita apostólica al país.

El pontífice realizó una breve parada frente al Palacio Municipal, ubicado en la histórica plaza de Armas de Lima, donde fue recibido por las autoridades locales y participó en el acto protocolario. El reconocimiento constituye un gesto de bienvenida y homenaje de la ciudad al líder de la Iglesia católica, quien llegó a Perú al atardecer del miércoles.

Tras la ceremonia, León XIV tenía previsto reunirse con los obispos peruanos en el Palacio Arzobispal, encuentro en el que abordó algunos de los principales desafíos de la Iglesia en el país.

La visita de León XIV representa un acontecimiento significativo para Perú, país con el que mantiene un vínculo especial. Durante esta segunda jornada, el pontífice combinó los actos institucionales con encuentros religiosos, en una agenda marcada por el reconocimiento de las autoridades limeñas y los desafíos pastorales de la Iglesia peruana.

TLS