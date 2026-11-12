Internacional

El Papa León XVI Pide a Obispos de Perú Responder a los Abusos 'Con la Verdad'

El sumo pontífice recibió la Llave de la Ciudad de Lima y firma el Libro de Oro. Un gesto de bienvenida en su visita apostólica a Perú

Papa León XIV en Lima, PerúEl papa León asiste a un encuentro en el exterior de la Catedral de Lima, durante su viaje de 12 días por Sudamérica; regresa así al país donde sirvió como misionero y, más tarde, como obispo de Chiclayo. Foto: Reuters/Daniel Becerril

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León XIV en Lima: recibe honores y llama a la Iglesia a proteger a los vulnerables. Un mensaje de verdad y justicia en su visita a Perú. Infórmate sobre su agenda completa.

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