Reducción de Verificentros Provoca Afectaciones Viales en Veracruz y Boca del Río

La reducción en el número de verificentros que operan en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, ha provocado largas filas de automovilistas que buscan cumplir con la verificación vehicular, principalmente durante los últimos días.

De acuerdo con lo reportado, actualmente funcionan entre cinco y seis centros de verificación, de los más de 30 que anteriormente había, por lo que la demanda se concentra en pocos establecimientos.

Durante la mañana de este jueves 12 de noviembre en el verificentro ubicado sobre la avenida General Prim, en el centro de Veracruz, la fila de vehículos se extiende casi hasta la iglesia del Cristo, a varias cuadras del establecimiento.

También se reportan largas filas sobre la avenida Urano en el municipio boqueño, donde los automovilistas que esperan turno generan complicaciones para la circulación y dificultades para que vecinos y padres de familia puedan estacionarse o detenerse en las inmediaciones de una escuela.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores tomar precauciones al circular por estas vialidades y considerar posibles retrasos, ya que las filas podrían continuar durante los próximos días conforme más automovilistas acudan a realizar el trámite.