Sociedad

Reducción de Verificentros Provoca Afectaciones Viales en Veracruz y Boca del Río

La demanda se concentra en los pocos establecimientos que dan servicio, con filas que que alcanzan varias cuadras y complican el tránsito vehicular

Largas filas en verificentros complican el tránsito en VeracruzLargas filas en verificentros complican el tránsito en Veracruz. Foto: N+

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Verificentros en Veracruz reducidos a 5, causando caos vial. Las filas alcanzan cuadras, afectando el tránsito.

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