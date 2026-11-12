Sujetos Ingresan a Hospital a Matar a Sobreviviente de Ataque Armado en Veracruz

Un hombre que permanecía hospitalizado en una clínica particular de Tuxpan fue asesinado por un grupo de hombres armados que ingresó hasta su habitación. Durante la agresión, su esposa resultó herida y fue intervenida quirúrgicamente de emergencia.

El paciente había sido víctima de un ataque armado el pasado martes en la zona centro de la ciudad. En aquella ocasión buscó refugio en las instalaciones de Tránsito Municipal, donde recibió auxilio y posteriormente fue trasladado a una clínica privada.

La nueva agresión ocurrió este jueves 12 de noviembre, en un centro médico ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Del Valle, a un costado de una universidad y cerca de la base de la Policía Ministerial.

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos policiacos que resguardaban al paciente repelieron la agresión y lograron detener al menos a tres personas. También fue asegurado un vehículo relacionado con los hechos.

El ataque generó alarma entre pacientes, trabajadores y habitantes de la zona. Las consultas médicas fueron suspendidas hasta nuevo aviso y las personas que tenían citas recibieron nuevas fechas. La institución educativa cercana, por su parte, mantuvo sus actividades con normalidad.

El cuerpo de la víctima fue retirado del hospital y trasladado al Servicio Médico Forense. La Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio y determinar la participación de los detenidos.