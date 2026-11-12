Seguridad

Sujetos Ingresan a Hospital a Matar a Sobreviviente de Ataque Armado en Veracruz

La esposa del fallecido recibió atención quirúrgica tras resultar herida, se reporta que los servicio médicos quedaron suspendidos hasta nuevo aviso

hombres armados irrumpen en hospital y matan a sobreviviente de un ataque previohombres armados irrumpen en hospital y matan a sobreviviente de un ataque previo. Foto: N+

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En Tuxpan, un grupo armado ingresa en hospital y mata a paciente. Su esposa resultó herida durante la agresión.

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