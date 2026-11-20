Mantiene Vigilancia en Zonas de Riesgo Ante Pronóstico de Lluvias en Tecate, BC
Protección Civil mantiene recorridos preventivos en Jardines del Río, El Tepeyac, Obrera y Las Torres
Protección Civil mantiene recorridos preventivos en Jardines del Río, El Tepeyac, Obrera y Las Torres
Ante el pronóstico del fenómeno de El Niño, el Gobierno de Tecate reforzó los recorridos preventivos y de supervisión en sectores vulnerables a posibles lluvias e inundaciones.
De acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, las revisiones se han concentrado en Jardines del Río, sobre el borde del río entre La Coyotera y El Descanso; así como en las colonias El Tepeyac, Obrera y Las Torres.
En estas zonas existen viviendas con condiciones de alta vulnerabilidad, por lo que las autoridades mantienen acercamiento con las familias para identificar riesgos y brindar orientación preventiva.
Protección Civil exhortó a la población que habita cerca de ríos, arroyos y zonas susceptibles a inundaciones a mantenerse informada, atender las recomendaciones oficiales y evitar cruzar cauces durante las lluvias.
JMR