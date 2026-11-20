La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a dos organizaciones internacionales de narcotráfico: se trata de la banda de motociclistas forajidos Comanchero, con sede en Australia, y la ‘Ndrangheta, con sede en Italia, un sindicato criminal de tipo mafioso.

Señala que tanto los Comancheros y la ‘Ndrangheta ayudan a los cárteles terroristas a expandir su alcance internacional y sostener las redes globales de narcotráfico.

"Los cárteles no operan de forma aislada. Dependen de otras organizaciones criminales como los Comancheros y la ‘Ndrangheta para mover drogas, lavar ganancias ilícitas y, en última instancia, envenenar a los estadounidenses con narcóticos", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Aseguró que el Tesoro continuará exponiendo y desarticulando las redes de narcoterrorismo para mantener a Estados Unidos seguro.

¿Cómo operan los Comancheros y la ‘Ndrangheta?

Los Comancheros y la ‘Ndrangheta operan sofisticadas redes criminales transnacionales que facilitan el narcotráfico a gran escala y el lavado de dinero.

La ‘Ndrangheta controla una parte y el lavado de dinero, así como una parte significativa del comercio de cocaína en Europa, mientras que los Comancheros han contribuido a abrir el acceso a algunos de los mercados ilícitos de drogas más lucrativos del mundo.

La OFAC utiliza un enfoque basado en redes para interrumpir simultáneamente tantas actividades de los cárteles como sea posible: desde sus líderes y nodos organizativos clave hasta sus facilitadores y colaboradores, como funcionarios corruptos, familiares cómplices y personas que aparentan operar negocios legítimos, pero que en realidad sirven como fachada.

¿Quiénes son Comancheros y la ‘Ndrangheta?

Los Comancheros son una organización criminal originada en Australia, vinculada históricamente con clubes de motociclistas fuera de la ley, con presencia en Asia, Europa y América del Norte. Autoridades en EUA los vínculan con el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Clan del Golfo y Los Choneros. Se les atribuyen actividades como tráfico de armas y asesinatos.

La 'Ndrangheta es una de las organizaciones mafiosas más poderosas de Italia. Su estructura está integrada por clanes familiares. También cuenta con presencia internacional. Es considerada una de las principales organizaciones involucradas en el tráfico de cocaína hacia Europa.

La OFAC realizó su investigación contra los Comancheros y la ‘Ndrangheta en paralelo con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, con apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la división de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Además, la OFAC colaboró estrechamente con socios internacionales, entre ellos la Policía Federal Australiana, la Policía de Nueva Zelanda, la Guardia di Finanza de Italia, la Real Policía Montada de Canadá y la Policía Regional de York, cuya cooperación fue fundamental para llevar a cabo esta acción.

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