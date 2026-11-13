Embajada de EUA en México Alerta a sus Ciudadanos por Tormentas de El Niño en 7 Estados

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió este viernes 13 de noviembre a sus connacionales sobre posibles impactos del fenómeno de El Niño en territorio nacional e instó a prepararse ante el pronóstico de fuertes lluvias.

La alerta por cuestiones meteorológicas la lanzó para la costa occidental de México al incluir los siguientes estados:

Baja California

Baja California Sur

Sinaloa

Sonora

Colima

Jalisco

Nayarit

Sin especificar el periodo de alerta, explicó en un breve mensaje que “las condiciones y el momento en que se presentan las lluvias estacionales varían según la ubicación”.

Aseguró que el fenómeno de El Niño “puede alterar los patrones de precipitaciones y tormentas a lo largo de la costa del Pacífico mexicano; por ello, tanto los residentes como los viajeros deben mantenerse al tanto de los pronósticos actuales y de las indicaciones de las autoridades locales”.

Según los modelos meteorológicos el fenómeno de El Niño se incrementa, con una probabilidad superior al 79% de que alcance una intensidad fuerte o muy fuerte durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2027, informó el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos.

Los expertos añadieron que un fenómeno de tal magnitud aumenta la probabilidad de que se produzcan impactos asociados al mismo, aunque no los garantiza.

El Niño es un fenómeno climático natural en el que las aguas del océano Pacífico central y oriental se calientan de forma inusual, lo que provoca condiciones meteorológicas extremas en todo el mundo, como sequías en algunas regiones y fuertes precipitaciones en otras.

HVI