Sociedad

Embajada de EUA en México Alerta a sus Ciudadanos por Tormentas de El Niño en 7 Estados

La advertencia es por cuestiones meteorológicas en la costa occidental de México

"Advierte Embajada de EUA en México a sus Ciudadanos Tormentas por El Niño en 7 Estados "Lluvias fuertes en territorio de México. Foto: Cuartoscuro

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