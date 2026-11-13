¿Seguirá la Lluvia en CDMX? Así Estará el Clima en la Mañana, Tarde y Noche el 14 de Noviembre

¿A sacar las chamarras o el paraguas mañana sábado? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima en la Ciudad de México (CDMX), por lo que aquí te brindamos todos los detalles del pronóstico del tiempo para este 14 de noviembre de 2026.

Y es que según información del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el frente frío número 5 se desplazará sobre el litoral del golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión, lo cual ocasionará afectaciones en varias entidades.

Por ello, si este fin de semana tienes planes, como acudir al concierto de Karol G en la CDMX, como parte de su gira Viajando por el Mundo. Tropitour, aquí te informamos qué condiciones meteorológicas prevalecerán en la capital mexicana.

¿Frío o lluvia en CDMX?

En su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, el SMN descartó lluvias para la capital mexicana este sábado.

Pero por la mañana, previó cielo medio nublado y ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, pronosticó ambiente templado a cálido “sin lluvia en la Ciudad de México”. De igual manera, pronosticó una temperatura mínima de 9 a 11 grados y una máxima de 22 a 24 grados centígrados, así como viento del oeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Así estará el clima en la mañana, tarde y noche

En una infografía en redes sociales, la Conagua agregó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 9 y 11 grados; cielo parcialmente nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 22 y 24 grados; cielo parcialmente nublado y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; cielo despejado y vientos de 10 km/h.

¡Protégete del frío!

En caso de bajas temperaturas, el director general de Protección Civil, Romero Alejandro Vergara Castañeda, aconsejó vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos; consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos.

Enfatizó que es vital no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.

En una conferencia de prensa el mes pasado, llamó también a mantener ventilación adecuada en caso de usar chimeneas o calentadores, así como a cuidar a los grupos vulnerables: menores de edad, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores, además de mascotas y animales de compañía.

SPB