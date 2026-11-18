Autoridades de México y Estados Unidos anunciaron la incorporación de 20 objetivos criminales a la campaña binacional 'Se Busca Información', con la que pretenden obtener ayuda de la ciudadanía para localizar a personas buscadas por la justicia de ambos países.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en el Puente Internacional Córdova-Américas, en El Paso, Texas, con la participación de representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la Patrulla Fronteriza y autoridades de seguridad de Chihuahua.

Como parte de la estrategia, las fotografías de las 20 personas serán difundidas mediante carteles, volantes y anuncios espectaculares en distintas zonas de México y Estados Unidos.

Las autoridades informaron que las personas incluidas en la campaña presuntamente estarían relacionadas con organizaciones criminales transnacionales y son buscadas por delitos como tráfico de personas, narcóticos, delitos sexuales contra menores de edad y homicidio.

Los materiales de búsqueda serán colocados principalmente en estaciones de la Patrulla Fronteriza, puntos de revisión migratoria y cruces internacionales de la región de El Paso y Nuevo México.

El objetivo es que los ciudadanos puedan proporcionar información que contribuya a identificar la ubicación de los objetivos y facilitar su detención.

La iniciativa comenzó en 2019 y, de acuerdo con las autoridades, ha permitido llevar ante la justicia a personas buscadas gracias a reportes proporcionados por ciudadanos.

En la edición anterior, lanzada en agosto de 2024, se logró la captura de cuatro personas incluidas en la campaña.

PT