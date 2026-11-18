La Dirección de Seguridad Pública Municipal confirmó que el denominado ‘Operativo Cruceros’ continuará aplicándose de manera permanente en Mexicali, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y frenar los actos de intimidación denunciados por conductores en las principales intersecciones de la ciudad.

La estrategia se implementó luego de que se presentaran varias denuncias de automovilistas que señalaron hostigamientos por parte de sujetos encapuchados que aseguraban realizar trabajos de limpieza de parabrisas.

De acuerdo con la información, durante los primeros operativos fueron detenidas 21 personas: 17 fueron sancionados por incurrir en faltas administrativas, mientras que otros 4 fueron detenidos por el delito de portación de arma prohibida.

Finalmente, la Policía Municipal detalló que los recorridos de vigilancia continuarán ejecutándose de manera constante sobre vialidades prioritarias como los bulevares Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos y Benito Juárez.

JMR