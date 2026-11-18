Una tienda de autoservicio denominada 3B fue objeto de un asalto armado en inmediaciones de San Francisco Ocotlán, junta auxiliar del municipio poblano de Coronango.

La Policía Municipal recibió un reporte a través de las líneas de emergencia relativo a un hecho con apariencia de delito de robo a negocio, cometido en un establecimiento ubicado en la calle Domingo Arenas.

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad, el delito fue reportado por los afectados aproximadamente a las 09:00 horas de este miércoles 18 de noviembre de 2026.

Al lugar de los hechos arribaron los oficiales, quienes se entrevistaron con la víctima; esta última manifestó que momentos antes ingresó un masculino y la amagó con un arma para despojarla de dinero en efectivo y cigarros, posteriormente emprendió la huida a bordo de un mototaxi.

A la tienda donde ocurrió el atraco también acudieron paramédicos de la Coordinación de Ambulancias y Servicios Médicos para brindar valoración a la empleada, quien presentó crisis nerviosa.

La Policía Municipal de Coronango dio a conocer que mantiene activos los operativos de búsqueda y recorridos de vigilancia para la localización del presunto responsable.

Asimismo, se le brindó asesoría jurídica a la parte afectada para que puedan presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Con información de N+

GMAZ