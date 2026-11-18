A pesar de los señalamientos de familiares de reos por extorsiones y cobros indebidos, el Secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González aseguró que el penal de San Miguel de Puebla opera de manera normal.

El vicealmirante explicó que de las 32 observaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos, han solventado 23 y nueve están en procedimiento.

El funcionario estatal dijo que van a revisar las condiciones del área conocida como ‘W’ y reconoció que ya está la licitación para la adquisición de inhibidores y cámaras para reforzar la seguridad al interior del penal.

Esta semana una comisión integrada por las secretarías de Seguridad, Gobernación y Salud acompañados por Derechos Humanos realizarán recorridos para verificar el funcionamiento del centro de readaptación social.

El secretario Francisco Sánchez González mencionó que actualmente no han habido incidentes que se hicieron creer esto mencionó: “No hemos tenido incidentes a pesar de qué se trató de crear un ambiente de que había situaciones al interior del penal, las situaciones fueron al exterior”.

Por su parte, la fiscal Idamis Pastor Betancourt dijo que por las manifestaciones y bloqueos carreteros abrieron una carpeta de investigación por los delitos de ataques a vías de comunicación y seguridad a medios de transporte, esto agregó: “los supuestos familiares o los familiares de los PPL identificando a quienes pudieron haber practicado o determinar la posible responsabilidad penal de quienes cerraron las carreteras”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familiares de Presos Acusaron Casos de Extorsión en Penal de San Miguel en Puebla

Asimismo, indagan la posible intromisión de grupos ajenos, por la organización y el presunto pago económico de 400 pesos, esto agregó el vicealmirante: “Tenemos muchos indicios que estamos trabajando con la Fiscalía obviamente primero se le quiso dar un sentido que eran familiares de los internos obviamente no tienen esa capacidad de movilización ni los medios económicos también sabemos que recibieron un pago económico por tres horas de $400 y si ustedes suman fueron alrededor de 700 manifestantes por $400 pues vayan de sumando.

Las investigaciones por este caso siguen en curso, por lo que las autoridades hacen el llamado a la sociedad a no caer en este tipo de alborotos que pueden provocar sanciones.

Con información de N+

MCS