Un hombre fue presuntamente atacado con un arma blanca por el exesposo de su pareja sentimental, quien le habría causado lesiones en un brazo y el abdomen durante una discusión registrada en la colonia Tamaulipas, en el municipio de Tampico.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Héroes de Chapultepec, entre Volantín y Elías Piña. De acuerdo con los primeros informes, el conflicto habría iniciado cuando el presunto agresor comenzó a insultar a su exesposa, situación que provocó la reacción de la actual pareja de la mujer.

Posteriormente, ambos hombres habrían protagonizado una discusión verbal que escaló hasta una agresión física, en la que presuntamente se utilizó un arma blanca.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Guardia Estatal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y recabar los primeros datos.

Asimismo, paramédicos de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas brindaron los primeros auxilios al hombre lesionado, de aproximadamente 36 años de edad. Tras valorarlo, determinaron que las heridas eran superficiales, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.