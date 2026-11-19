Una fuga en la línea de impulsión del bombeo PB7 provocó un cierre parcial del suministro de agua a través del Acueducto de Flujo Inverso, lo que genera afectaciones temporales en colonias de Tijuana y Playas de Rosarito, así como en el abastecimiento hacia Ensenada.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que su personal técnico trabaja en la reparación de la fuga y que, para realizar las labores, fue necesario reducir parcialmente el suministro por esta infraestructura.

De acuerdo con el organismo, se estima que los trabajos concluyan este jueves 19 de noviembre a las 22:00 horas.

En Tijuana, las colonias que se encuentran dentro de la zona de influencia son Conjunto Habitacional Piedras Blancas, El Realito, Emiliano Zapata, Hacienda Las Delicias, Hacienda Los Venados, IMOS, Ke Casas, Los Valles, Natura, Parque Industrial Thomas Alba Edison, Parque Industrial Valle Bonito, Paseos del Vergel, Puerta Plata y Villa del Álamo.

En Playas de Rosarito, las zonas señaladas son Alisitos, Caleta Cove, Cantiles Dorados, El Descanso, La Burrita, Ladrillera, Las Ventanas, Medio Camino, Misión Vieja San Miguel, Misión Viejo, Palacio del Mar, Plaza del Mar, Primo Tapia, Puerta del Mar, Puerto Nuevo, Rancho Reynoso, Santa Anita Rosarito, Terrazas del Pacífico, Venustiano Carranza y Vista Marina.

APG