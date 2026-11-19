Familiares de personas privadas de la libertad (PPL) comenzaron a formarse desde las cinco de la mañana en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 para entregar ropa de invierno a sus seres queridos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La afluencia de personas está relacionada con la temporada de bajas temperaturas y la necesidad de proporcionar prendas abrigadoras a quienes permanecen en el centro penitenciario. Sin embargo, el ingreso de las pertenencias se ha desarrollado lentamente.

Las personas señalaron que el proceso de recepción de prendas es lento debido a que cada artículo debe pasar por una revisión del personal de seguridad para impedir la introducción de objetos prohibidos, por lo que deben esperar durante varias horas para poder completar el trámite.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el Cereso 3 recibe estos artículos únicamente los martes, miércoles y jueves, de las 8:00 a las 12:30 horas.

La concentración en el exterior del penal para entregar ropa de invierno y otros artículos de primera necesidad a sus seres queridos, se desarrolla bajo este contexto.

Además, la recepción está sujeta a la programación por áreas, por lo que los familiares deben organizar su asistencia conforme a las indicaciones del área de Trabajo Social del centro penitenciario.

Este procedimiento busca garantizar que los artículos que reciben las personas privadas de la libertad cumplan con las disposiciones del reglamento penitenciario. Entre las prendas autorizadas se encuentran playeras, pantaloneras, sudaderas, chamarras, calcetines y cobijas, bajo determinadas características y restricciones.

PT