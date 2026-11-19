Un hombre identificado como Cándido “N” fue detenido en las inmediaciones del Puente Internacional Expreso Brownsville-Matamoros, conocido como Puente Viejo, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, la detención se realizó el 18 de noviembre de 2026, en coordinación con autoridades federales y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, luego de una solicitud de colaboración para cumplimentar el mandato judicial.

La orden de aprehensión fue emitida por un Juez de Control de la Región Judicial Norte de Puebla, por la probable responsabilidad de Cándido “N” en el delito de secuestro agravado.

En el operativo participaron elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE) de Tamaulipas, agentes de la Fiscalía de Puebla, personal del Instituto Nacional de Migración y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Una vez realizada la repatriación, elementos de la FGR cumplimentaron la orden de aprehensión y llevaron a cabo los trámites correspondientes para entregar al detenido a agentes de la UECSE de Tamaulipas, quienes quedaron a cargo de su traslado a las instalaciones de dicha unidad.

La Fiscalía estatal señaló que estas acciones forman parte de la coordinación entre instituciones para dar cumplimiento a mandamientos judiciales y combatir delitos que atentan contra la libertad y seguridad de las personas.