Las carreteras federales, estatales y los caminos locales del municipio de Guasave, Sinaloa, se encuentran liberados y con circulación restablecida, informó el Ayuntamiento. Esto ocurre después de que se sofocaran los incendios de vehículos que afectaron distintas vialidades.

Macario Gaxiola Castro, director del Instituto de Protección Civil municipal, señaló que las unidades incendiadas ya fueron apagadas y que actualmente se llevan a cabo las labores para retirarlas de las carreteras.

De acuerdo con el funcionario, los trabajos se realizan de manera coordinada entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, elementos de Seguridad Ciudadana, personal de Protección Civil y Bomberos.

¿Cómo está la circulación en la carretera México 15?

Gaxiola Castro indicó que el tránsito por la carretera México 15 ya fue restablecido. Sin embargo, advirtió que en puntos como Palmarito y Las Brisas todavía se realizan maniobras con grúas para retirar los vehículos afectados.

Aunque las vialidades ya se encuentran abiertas, las autoridades municipales exhortaron a los conductores a reducir la velocidad, manejar con precaución y mantenerse atentos a las condiciones del camino.

Las maniobras para retirar los vehículos continuarán durante la tarde y noche, por lo que se recomienda considerar posibles demoras al circular por las zonas donde todavía trabajan los equipos de emergencia.

El Ayuntamiento informó que las acciones se llevan a cabo en atención a las instrucciones de la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya y de la gobernadora Graciela Domínguez Nava.

El pasado 20 de noviembre se reportaron balaceras, bloqueos carreteros e incendios de vehículos en Guasave, luego de un operativo de Fuerzas Especiales del Ejército para localizar a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, considerado un objetivo prioritario.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que los hechos comenzaron durante una intervención de fuerzas federales, cuyos elementos fueron agredidos por civiles armados. Ante esta situación, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo para recuperar el control de la zona y restablecer la circulación.

FBPT