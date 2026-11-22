Dos hombres identificados como Rogerio “N” y Eusebio “N” fueron condenados a 50 años de prisión cada uno por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de una mujer, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ambos sentenciados también deberán pagar una multa de 510 mil 160 pesos cada uno, luego de que se acreditara su responsabilidad en los hechos.

Eusebio "N", condenado a 50 años por desaparición de una mujer en Bahía de Banderas, Nayarit. Foto: FGR

De acuerdo con las investigaciones, en noviembre de 2014, los dos hombres llevaron con engaños a la víctima hasta San José del Valle, en Nayarit, donde fue privada de su libertad. Posteriormente, ocultaron su cuerpo para encubrir la comisión del delito.

La investigación comenzó en enero de 2015, luego de que se presentara una denuncia por la desaparición de la mujer. A partir de entonces, el Ministerio Público Federal reunió las pruebas necesarias para proceder legalmente contra los responsables y otras personas presuntamente involucradas.

Como parte del proceso judicial, en mayo de 2023 se libraron órdenes de aprehensión contra los señalados. Rogerio “N” fue detenido en septiembre de ese mismo año, mientras que Eusebio “N” fue capturado en enero de 2024.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal, a través de las fiscalías especializadas en Control Regional y en materia de Derechos Humanos, dio seguimiento al proceso penal ante el juzgado correspondiente en Nayarit.

Finalmente, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria contra ambos hombres, quienes deberán cumplir 50 años de prisión cada uno por el delito de desaparición cometida por particulares.

TLS