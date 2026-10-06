Ciencia y Tecnología

Semana Mundial del Espacio: Horario de Actividades del 7-10 de Octubre 2026 en el Universum

El Museo de las Ciencias de la UNAM tendrá demostraciones como parte de la celebración internacional dedicada a la exploración espacial

Semana Mundial del Espacio en el Universum.Actividades de la Semana Mundial del Espacio en el Universum. Foto: Facebook, Universum, Museo de las Ciencias
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