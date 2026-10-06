Semana Mundial del Espacio: Horario de Actividades del 7-10 de Octubre 2026 en el Universum

La Semana Mundial del Espacio 2026 continúa con actividades en el Universum Museo de las Ciencias de la UNAM con una programación enfocada en la exploración de otros planetas, lunas y ambientes extremos.

La celebración se realiza cada año del 4 al 10 de octubre, luego de que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció estas fechas en 1999 para reconocer las aportaciones de la ciencia y la tecnología espaciales al desarrollo de la humanidad.

La fecha también recuerda dos acontecimientos relevantes: el lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial, el 4 de octubre de 1957, y la entrada en vigor, el 10 de octubre de 1967, del tratado internacional que estableció principios para el uso pacífico del espacio ultraterrestre.

Para 2026, el tema de la celebración es "Rocket Revolution", una propuesta que destaca la transformación del sector espacial y el creciente acceso a tecnologías que anteriormente estaban concentradas en grandes potencias y agencias espaciales.

La programación para el miércoles 7 de octubre de 2026 contempla demostraciones relacionadas con la exploración de Marte, las lunas del sistema solar y la recreación de ambientes extremos. Estas son las actividades previstas:

A las 11: 00 horas, habrá las siguientes demostraciones: Recorrido por el cráter Jezero, Conoce el rover Perseverance, el Curiosity y el Mont Mercou.

11:30 horas: Modelos 3D y 360 de lugares con ambientes extremos en la Tierra, La química de Titán, Inmersión en la atmósfera de Titán.

12:30 horas: Reconstrucción 3D y 360 de Europa, Encélado, Titán y K218B.

FBPT