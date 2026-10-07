Informe Revela que el Cáncer es la Principal Causa de Muerte Entre Latinos en EUA

El cáncer se convirtió en la principal causa de muerte entre la población hispana y latina de Estados Unidos, de acuerdo con un nuevo informe de la American Cancer Society (ACS), que también identifica una mayor incidencia de algunos tumores relacionados con infecciones prevenibles.

El estudio 'Cancer Statistics for Hispanic/Latino People, 2026', estima que durante este año alrededor de 229 mil 900 personas hispanas serán diagnosticadas con cáncer y 54 mil 200 morirán por la enfermedad en los estados continentales de Estados Unidos y Hawái.

El reporte identifica diferencias importantes en algunos tipos de cáncer. Las mujeres hispanas presentan una tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino 36% mayor que las mujeres blancas, mientras que la población hispana registra aproximadamente el doble de incidencia de cáncer de hígado y estómago frente a la población blanca.

La American Cancer Society señala que estos tres tipos de cáncer están relacionados con agentes infecciosos y cuentan con oportunidades importantes de prevención.

El cáncer de cuello uterino está estrechamente relacionado con el virus del papiloma humano (VPH). El cáncer de hígado puede estar asociado con los virus de la hepatitis B y C, mientras que una de las principales causas del cáncer de estómago es la infección por Helicobacter pylori.

La prevención de estas infecciones, así como su detección y tratamiento, puede reducir el riesgo de desarrollar algunos de estos tumores.

El informe también identifica el acceso a los servicios de salud como uno de los principales obstáculos para reducir las diferencias en incidencia y mortalidad.

Según la ACS, 25% de los hispanos de entre 18 y 64 años no cuentan con seguro médico, una proporción aproximadamente tres veces mayor que la registrada entre la población blanca.

Esta situación puede dificultar la prevención, la detección temprana y el tratamiento de la enfermedad. El reporte también encontró menores niveles de detección para algunos tumores entre la población hispana.

El estudio encontró diferencias en la evolución de la incidencia de cáncer entre hombres y mujeres hispanos.

Entre 1998 y 2022, la incidencia general de cáncer aumentó entre las mujeres hispanas, al pasar de 345 a 385 casos por cada 100 mil habitantes. Entre los hombres, en cambio, disminuyó de 471 a 389 casos por cada 100 mil habitantes.

Los investigadores relacionan estas tendencias, entre otros factores, con el descenso de los casos de cáncer de pulmón y próstata entre los hombres y el aumento de cáncer de mama y de cuerpo uterino entre las mujeres.

En términos generales, la población hispana registra menores tasas de varios de los cánceres más comunes, como pulmón, colon, mama y próstata, pero presenta una carga mayor de cáncer de hígado, estómago y cuello uterino.

PT