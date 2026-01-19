Enorme Incendio en Centro Comercial de Pakistán Deja 23 Muertos; Buscan a Desaparecidos

Un enorme incendio en un centro comercial de Pakistán dejó hasta el momento saldo de 23 personas muertas y docenas de desaparecidas, según informó la policía este lunes 19 de enero de 2026.

El incendio ocurrió en el centro comercial Gul Plaza, ubicado en Karachi, la ciudad más grande de Pakistán.

El edificio quedó gravemente dañado por el fuego, el cual fue controlado por los bomberos ayer domingo, casi 24 horas después de que inició. Gracias a ello, los rescatistas pudieron ingresar para seguir las labores de búsqueda.

De acuerdo con Asad Raza, jefe de la Policía local, las autoridades temen que el número de víctimas mortales aumente durante la búsqueda de 46 personas más.

Pruebas de ADN

El mando policial dijo a la agencia de noticas AP que hasta el momento solo han sido identificadas seis víctimas.

Mientras que la doctora Summaiya Syed, cirujana de la Policía, expuso que el resto necesitará pruebas de ADN ya que los "cuerpos estaban irreconocibles".

Comentó que luego de la tragedia, los médicos comenzaron la recolección de muestras de ADN de los familiares de los desaparecidos.

Personal de emergencia inspecciona la parte dañada del centro comercial Gul Plaza en Karachi, Pakistán. Foto: Reuters

Operación de búsqueda y rescate

En una conferencia de prensa previa en Karachi, el jefe del gobierno provincial de Sindh, Murad Ali Shah, dijo que los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes y fallecidos.

También dio a conocer que entre los muertos se encuentra un bombero y dijo que el gobierno proporcionará 10 millones de rupias (36 mil dólares) en compensación a la familia de cada persona fallecida.

Este lunes, los rescatistas seguían batallando para llegar a partes del edificio seriamente dañado, donde algunas personas al parecer estaban atrapadas luego de perder contacto con sus familias el día anterior.

El alcalde de la ciudad, Murtaza Wahab, aseguró que la operación de rescate continuará hasta que todos los desaparecidos sean localizados.

El médico Abid Jalal Sheikh, responsable de los servicios de emergencias de la ciudad, expuso que el incendio se propagó rápidamente a través de tiendas que almacenaban cosméticos, prendas de vestir y productos de plástico.

Por el momento se desconoce la causa del incendio, y la policía informó que se estaba llevando a cabo una investigación.

Con información de AP.

spb