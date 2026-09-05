Incendio Consume Cocina de Restaurante en el Centro de la Ciudad de Chihuahua

Un incendio consumió la cocina de un restaurante ubicado en el cruce de las calles Tercera y Niños Héroes, en el Centro de la ciudad de Chihuahua.

Personas que transitaban por el sector se percataron de una columna de humo que salía del establecimiento y realizaron el reporte al número de emergencias 911.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para combatir el fuego, mientras agentes de la Policía Municipal acordonaron la zona y desviaron el tráfico.

El restaurante se encontraba cerrado al momento del incendio, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Aunque no hubo personas afectadas, las llamas consumieron toda el área destinada a la preparación de alimentos.

Bomberos realizaron las maniobras necesarias para sofocar el incendio y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del establecimiento.

La zona permaneció bajo resguardo mientras concluían los trabajos de los cuerpos de emergencia.