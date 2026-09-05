Accidentes

Incendio Consume Cocina de Restaurante en el Centro de la Ciudad de Chihuahua

El restaurante se ubica en las calles Tercera y Niños Héroes, en la ciudad de Chihuahua; a pesar del daño material, no se reportaron personas lesionadas.

Bomberos realizaron las maniobras necesarias para sofocar el incendioBomberos realizaron las maniobras necesarias para sofocar el incendio. Foto: N+

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Restaurante en el Centro de Chihuahua sufre incendio en su cocina. Sin heridos, pero con grandes pérdidas materiales.

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