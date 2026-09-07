Movilidad

Afectaciones Viales en la México-Querétaro, Según Reporte de Capufe

Autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles accidentes

Autopista México-QuerétaroTráfico en Periférico Norte, a la altura de Perinorte. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+