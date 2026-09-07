Afectaciones Viales en la México-Querétaro, Según Reporte de Capufe

Si tienes previsto circular por la autopista México-Querétaro, toma en cuenta que desde las primeras horas de este lunes, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y autoridades del Estado de México reportaron incidentes.

A las 3:16 horas, se registró un accidente en el kilómetro (km) 58, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), donde la circulación fue cerrada mientras se realizaban las labores necesarias para retirar la unidad involucrada.

Más tarde, a las 5:21 horas, el accidente fue atendido, pero en la zona aún hay carga vehicular.

En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se registra tránsito lento debido a un accidente vial. La afectación se extiende aproximadamente por 6 kilómetros, en el tramo ubicado a la altura del kilómetro 35, rumbo a la CDMX.

Asimismo, toma en cuenta que desde la madrugada hay lluvia en las inmediaciones de la Plaza de Cobro Palmillas, así como del km 98 al 118 y del km 178 al 179.

FBPT