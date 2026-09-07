Salud

Suspenden Hospital en Acapulco por Presunto Manejo Irregular de Medicamento Controlado

Autoridades recibieron una alerta por el posible desvío de fármacos hacia Estados Unidos

Hospital suspendido en Acapulco por autoridades de Marina y CofeprisLa Marina y la Cofepris suspenden hospital en Acapulco. Foto: Semar

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Hospital en Acapulco cerrado por desvío de medicamentos hacia Estados Unidos y falta de control. Un golpe de 100 millones de pesos. Descubre más sobre el operativo en Guerrero.

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