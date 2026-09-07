Suspenden Hospital en Acapulco por Presunto Manejo Irregular de Medicamento Controlado

La Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectaron irregularidades en el manejo, control y documentación de medicamentos, algunos sin registro sanitario en México. El aseguramiento de los fármacos en un hospital de Acapulco, en Guerrero, representa un golpe económico de aproximadamente 100 millones de pesos.

De forma conjunta, la Marina y la Cofepris señalaron que algunos medicamentos eran de procedencia extranjera. Además, encontraron fármacos caducados, presuntamente contaminados, de uso exclusivo del sector salud y a granel.

Durante la inspección en el hospital ,las autoridades identificaron la falta de controles suficientes para garantizar el correcto manejo y custodia de los medicamentos.

También, se percataron de la ausencia de documentación legal que acreditara la tenencia legítima de los medicamentos y la falta de recetas especiales para la prescripción de estupefacientes, conforme a las disposiciones sanitarias aplicables.

Ante las irregularidades, las autoridades suspendieron el establecimiento como medida de protección a la salud de la población y aseguraron diversos medicamentos controlados, no controlados, equipo y aditamentos hospitalarios.

Las autoridades destacaron que con dicha intervención se fortalecen las acciones de vigilancia y control sanitario encaminadas a prevenir el desvío, manejo y uso indebido de medicamentos, particularmente los controlados.

La suspensión del hospital y el aseguramiento de los medicamentos reduce riesgos para la salud, al impedir el uso de los fármacos caducados, sin registro sanitario o que no cuentan con documentación que acredite su procedencia y tenencia legítima, destacaron la Marina y la Cofepris, en un comunicado.

RMT