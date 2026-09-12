Realizan Operativo por Presunto Avistamiento de Animal en Lerdo, Durango

Elementos de las áreas operativas de seguridad atendieron un reporte ciudadano por el presunto avistamiento de un animal en la colonia Villa Jardín, en el municipio de Lerdo, Durango.

Luego de recibir el llamado de la ciudadanía, personal de seguridad y rescate se trasladó hasta el sector señalado para verificar la situación.

Los elementos realizaron un recorrido de búsqueda y rastreo en distintos puntos de la colonia, con el objetivo de localizar al ejemplar y confirmar las condiciones del reporte.

Sin embargo, después de inspeccionar la zona y realizar las labores de búsqueda correspondientes, no fue localizado ningún animal, por lo que el presunto avistamiento no pudo ser confirmado por las autoridades.

Ante esta situación, las autoridades municipales señalaron que se mantendrá vigilancia preventiva en la colonia Villa Jardín y sectores aledaños, además de permanecer atentos a cualquier nuevo reporte relacionado con la posible presencia de animales en la zona.