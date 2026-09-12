Seguridad

Realizan Operativo por Presunto Avistamiento de Animal en Lerdo, Durango

Personal de seguridad y rescate se trasladaron a la colonia Villa Jardín tras un reporte ciudadano

Atienden Reporte por Presunto Avistamiento de Animal en Lerdo, DurangoElementos de las áreas operativas de seguridad realizaron un recorrido por la zona para localizar al presunto ejemplar. Foto: N+

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