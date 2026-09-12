'Tendremos Excelente Relación Comercial con México': Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó su relación comercial con México y abordó las tensiones con Canadá, luego de ser cuestionado sobre la permanencia del país que gobierna en el T-MEC.

Durante su reunión en Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, el mandatario aseguró que Estados Unidos ha sido estafado por Canadá durante 50 años.

"Vamos a tener una excelente relación con México. De hecho, tenemos una buena relación con Canadá, pero Estados Unidos ha sido estafado por Canadá durante 50 años. Nosotros no necesitamos sus productos y ellos necesitan los nuestros. Hacen casi todos sus negocios con nosotros, y nosotros hacemos muy poco con ellos", dijo.

Trump equiparó la posición de su vecino del norte con Irán, al señalar que ambos países "quieren llegar a un acuerdo a toda costa".

Y agregó que, eventualmente, con ambos llegarán a un consenso, pero "en el momento oportuno".

El jueves, el primer ministro canadiense, Mark Carney, indicó que Canadá podría abstenerse de aplicar nuevas represalias contra las medidas comerciales más recientes del presidente estadounidense Donald Trump, calificándolas de “relativamente modestas” en comparación con acciones anteriores de Estados Unidos.

Efectuó sus comentarios dos días después de que Washington intensificara la disputa comercial en curso al prohibir algunos productos lácteos canadienses y motocicletas, así como la mayoría de las bebidas alcohólicas, después de que entraran en vigor los aranceles canadienses de represalia. Trump también excluyó a los productos canadienses de los grandes contratos gubernamentales de Estados Unidos a largo plazo.

Carney indicó que su gobierno aún estudia las medidas, y reconoció que podrían tener consecuencias significativas para empresas e industrias específicas. Pero señaló que algunos de los nuevos aranceles estadounidenses sustituyeron a otros que Washington había retirado.

“Reconocemos también que, en el contexto de otras cosas que ha hecho el gobierno de Estados Unidos... estas son medidas relativamente modestas”, declaró Carney durante un retiro del gabinete en Banff, Alberta.

Con información de AP.