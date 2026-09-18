Salud

Debido a la IA Aumenta Uso de Medicamentos Robados y Caducos en México

La inteligencia artificial ahora es el nuevo dolor de cabeza para los profesionales de la salud

Blísteres con medicamentosLa IA aumenta consumo de medicamentos falsos o robados en México. Foto: Pexels

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