La inteligencia artificial se ha convertido en un creciente problema para los profesionales de la salud. Ahora, empresarios dueños de farmacias en México señalan que la IA ha contribuido a un aumento en el uso de medicamentos falsos, robados y caducos.

En las últimas décadas se ha vuelto común que los pacientes confundan al buscador web con un consultorio. Por mucho tiempo, Google fue el principal proveedor de información para las personas que buscaban un diagnóstico exprés.

El problema solo creció con la llegada de los grandes modelos de lenguaje. Cada vez más personas asumen, erróneamente, que una consulta con un chatbot puede reemplazar la visita al médico.

Pero esta no es la única consecuencia de la llegada de la inteligencia artificial al campo de la salud. La industria farmacéutica también debe lidiar con la proliferación de medicinas falsas o caducas en línea por culpa de la IA.

Así lo denunció la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM) a través de su presidente, Juvenal Becerra Orozco. El representante de la industria aseguró que han proliferado los sitios de internet que se hacen pasar por establecimientos o plataformas legítimas para vender medicamentos.

Además, señaló que se usa a la inteligencia artificial para suplantar la identidad de especialistas y establecimientos comerciales en línea. Esta proliferación impide a los pacientes distinguir fácilmente a los vendedores apócrifos de los genuinos.

Por desgracia, muchos mexicanos entran en contacto con medicamentos falsos o robados sin saberlo. Becerra Orozco aseguró que el 10% de los pacientes han tenido en las manos un blíster de una medicina apócrifa.

Según el representante del sector farmacéutico, el mercado clandestino de medicamentos irregulares asciende a los 38 mil 500 millones de pesos.

EDG