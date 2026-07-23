Llamado Preventivo por Lluvias Hoy: Lista de Estados en Alerta por Inundaciones

Durante los últimos días se han registrado intensas lluvias en varios estados del país. Te presentamos la lista de estados en alerta por posibles inundaciones hoy, 23 de julio de 2026.

Ante este pronóstico, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhortó exhorta a la población a seguir las siguientes recomendaciones:

Evitar cruzar arroyos, ríos, vados o zonas con corrientes de agua superficial, ya sea a pie o en vehículo; la fuerza del agua puede arrastrar automóviles.

Identificar las rutas de evacuación, los refugios temporales más cercanos y mantener una mochila de emergencia con documentos oficiales, linterna, radio de batería y botiquín.

No resguardarse bajo árboles, estructuras metálicas o espectaculares durante las tormentas eléctricas, ya que atraen descargas eléctricas.

Asegurar objetos en techos, patios y balcones que puedan ser derribados por los vientos fuertes.

Mantenerse informado exclusivamente a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales de protección civil.

Lista de estados en alerta por inundaciones hoy

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la noche de hoy y la madrugada de mañana viernes 24 de julio, se prevén lluvias puntuales intensas de 75 a 150 mm, acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en:

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

La alerta por incremento significativo de lluvias pronosticado para dichas entidades es provocado por los desprendimientos nubosos del ciclón tropical Bertha y su interacción con canales de baja presión.

Toma en consideración que estas condiciones incrementan el riesgo de encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento en los niveles de ríos y arroyos.

Con información de N+

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