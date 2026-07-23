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Llamado Preventivo por Lluvias Hoy: Lista de Estados en Alerta por Inundaciones

Esta es la lista de estados en alerta por posibles inundaciones por lluvias hoy, 23 de julio de 2026

Lluvias en la CDMXLluvias en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Alerta de inundaciones! Hoy, 23 de julio de 2026, tres estados enfrentarán lluvias intensas. Conoce las recomendaciones de Protección Civil para estar seguro.

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