¿Qué Tan Cerca Está de México la Tormenta Tropical Bertha? Lista de Estados en Alerta

La tormenta tropical Bertha tocó tierra y sigue generando lluvias fuertes hoy, 23 de julio de 2026; aquí te decimos qué estados están bajo alerta por la cercanía del ciclón en México, dónde se ubica este jueves y cuál es su trayectoria.

Bertha es la segunda tormenta tropical que se forma en el Atlantico, en la temporada de ciclones 2026, después de Arthur.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la tormenta tropical Bertha tocó tierra el miércoles, y que hoy se ubicó cerca de la frontera entre Texas y Luisiana, en territorio estadounidense, donde se prevén lluvias fuertes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 23 de Julio 2026 con Raquel Méndez: Lluvias y Calor en México

¿Qué tan cerca está la tormenta tropical Bertha de México?

En tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló este jueves que la tormenta tropical Bertha se localizó a 55 kilómetros (km) al sur de Lago Charles, en Luisiana, Estados Unidos, y a 640 km al noreste de Barra El Mezquital, en Tamaulipas.

Lista de estados de México en alerta por tormenta Bertha

La Conagua alertó que los desprendimiento nubosos del ciclón Bertha incrementarán la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas, en los siguientes estados de México:

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

De acuerdo con Conagua, se prevén lluvias fuertes en dichos estados a partir de la noche de hoy y durante la madrugada del viernes, 24 de julio 2026.

Trayectoria de la tormenta tropical Bertha

De acuerdo con Conagua, la tormenta tropical Bertha se mueve hacia el oeste a 17 kilómetros por hora (km/h) y prevé que se siga desplazándose en tierra, sobre el sureste de Estados Unidos.

La dependencia apuntó que el ciclón Bertha presentó hoy vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

Esta mañana, la #TormentaTropical #Bertha se localizó a 55 km al sur de Lago Charles, Luisiana, Estados Unidos de América, y a 640 km al noreste de Barra El Mezquital, #Tamaulipas. Sus desprendimientos nubosos incrementarán la probabilidad de #Lluvias muy fuertes a intensas en… pic.twitter.com/lPN5hhThTi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 23, 2026

RMT