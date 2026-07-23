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¿Qué Tan Cerca Está de México la Tormenta Tropical Bertha? Lista de Estados en Alerta

Aquí te decimos qué estados de México están bajo alerta por las intensas lluvias de la tormenta tropical Bertha

Tormenta eléctrica en MéxicoTormenta eléctrica en México. Foto: Cuartoscuro

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Bertha, la segunda tormenta tropical del Atlántico, amenaza con lluvias fuertes en el noreste de México. Conoce qué estados están en alerta y su posible impacto.

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