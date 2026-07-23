Pronóstico del tiempo

Se Extiende Ola de Calor en México: Aviso por Temperatura Extrema en Estos Estados

Aquí te informamos sobre las afectaciones de la onda de calor que ya comenzó en varios estados de la República Mexicana

Una mujer se protege del sol con una sombrilla, ante altas temperaturas en CDMX en mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoUna mujer se protege del sol con una sombrilla, ante altas temperaturas en CDMX en mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que una onda de calor puede causar deshidratación y golpes de calor? Infórmate sobre las recomendaciones para enfrentar las altas temperaturas que afectan a México esta semana.

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