Se Extiende Ola de Calor en México: Aviso por Temperatura Extrema en Estos Estados

La onda de calor que comenzó ayer en México se extenderá por lo menos hasta el domingo 26 de julio de 2026, por lo que varios estados tendrán temperaturas extremas de más de 45 grados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aquí te informamos cuáles estados serán afectados por el ambiente extremadamente caluroso, y también te compartimos las recomendaciones de expertos para hacerle frente al calor en el país.

¿Sabías que?

Una onda de calor es un periodo de más de tres días consecutivos con temperaturas por arriba del promedio.

Se debe a la presencia de un anticiclón en niveles altos de la atmósfera, el cual favorece un ambiente diurno muy caluroso sobre varias regiones del país.

Es más frecuente en las ciudades por la deforestación y la contaminación.

Puede ocasionar efectos adversos en la población: insolación, desmayos, golpe de calor, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades en la piel.

Anticiclón, responsable de calor

La ola de calor en México es generada por un anticiclón que abarca gran parte de Estados Unidos y la zona norte de México.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, un anticiclón es una zona de alta presión atmosférica donde el aire desciende y se estabiliza, lo que impide la formación de nubes.

Esta situación provoca cielos despejados, calor y ausencia de lluvias.

“En temporada de lluvias, los anticiclones pueden bloquear sistemas de tormenta y favorecer olas de calor e incendios forestales”.

Se extiende ola de calor

En su pronóstico extendido más reciente, el SMN informó que el clima muy caluroso persistirá por lo menos hasta el fin de semana, aunque después podrían venir más días con calor extremo.

Indicó que de este jueves al domingo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá el incremento de las temperaturas diurnas sobre el noroeste y norte del territorio mexicano, persistiendo el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora.

“Prevalecerá la onda de calor en zonas de Baja California (noreste y centro), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (noroeste, oeste y centro)”, añadió.

Lista de estados afectados, por día

Jueves 23 de julio:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, este y oeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste, oeste y centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango (oeste y noreste), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Viernes 24 de julio:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (oeste y noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí (este), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Quintana Roo.

Sábado 25 de julio:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y oeste) y Coahuila (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Quintana Roo.

Domingo 26 de julio:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y oeste) y Coahuila (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Quintana Roo.

Recomendaciones ante calor extremo

De acuerdo con información de la Coordinación Nacional de Protección Civil, las ondas de calor pueden elevar la temperatura por varios días consecutivos, provocando deshidratación, golpes de calor y afectaciones a la salud.

Por ello, emitió recomendaciones para actuar antes, durante y después de estos periodos de calor extremo:

Antes: Prepárate para temperaturas extremas.

Mantente informado sobre los avisos de calor.

Asegura disponibilidad de agua potable.

Identifica espacios frescos o sombreados.

Revisa el funcionamiento de ventiladores o sistemas de enfriamiento.

Durante: Mantente hidratado y fresco.

Bebe agua simple con frecuencia, aunque no tengas sed.

Evita bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Usa ropa ligera, de colores claros y protege tu cabeza del sol.

Evita actividades físicas entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Permanece en lugares frescos y ventilados.

Presta especial atención a niñas, niños, personas mayores y enfermas.

Después: Recupera y vigila tu salud.

Continúa hidratándote.

Reanuda actividades físicas de forma gradual.

Acude a revisión médica si presentas mareo, debilidad o fiebre.

Mantente atento a nuevos avisos de temperatura.

SPB