Seguridad

Encuentran Cuerpo de Hombre Sin Vida a un Costado de la Carretera a La Colorada en Hermosillo

El cuerpo de un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición fue localizado a un costado de la carretera a La Colorada, al sur de Hermosillo, Sonora.

Encuentran Cuerpo de Hombre Sin Vida a un Costado de la Carretera a La Colorada en HermosilloEncuentran Cuerpo de Hombre Sin Vida a un Costado de la Carretera a La Colorada en Hermosillo. Foto: N+

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Descubren cuerpo en posición fetal junto a la carretera a La Colorada en Hermosillo. Sin lesiones visibles, se investigan las causas del deceso.

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Encuentran Cuerpo de Hombre Sin Vida a un Costado de la Carretera a La Colorada en Hermosillo