Encuentran Cuerpo de Hombre Sin Vida a un Costado de la Carretera a La Colorada en Hermosillo

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado el fin de semana a un costado de la carretera a La Colorada, a la altura del kilómetro 17.5, al sur de Hermosillo, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía de Sonora.



El hallazgo se reportó alrededor de las 16:20 horas del sábado, al informarse sobre una persona recostada en posición fetal y aparentemente sin signos vitales en un área contigua a la vía estatal.

El cuerpo no presentaba lesiones visibles a simple vista

Elementos de distintas corporaciones acordonaron el sitio para resguardar la escena, mientras peritos y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal realizaron el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes.



De manera preliminar, las autoridades indicaron que el cadáver no presentaba lesiones visibles a simple vista, por lo que no se descarta que el fallecimiento haya ocurrido por causas naturales. No obstante, será la necropsia de ley la que establezca la causa oficial de la muerte y permita avanzar con la investigación.