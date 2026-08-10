Accidentes

Conductor Pierde el Control y se Sale de una Desviación del Periférico Ecológico en Puebla

El vehículo terminó fuera del camino cuando circulaba sobre la desviación del Periférico Ecológico hacia la carretera federal Puebla-Tehuacán.

Accidente en la desviación en el Periférico Ecológico de Puebla.Accidente en el Periférico Ecológico de Puebla. Foto: N+

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Conductor pierde el control en el Periférico Ecológico de Puebla y su auto queda con daños materiales. A pesar del riesgo, no hubo heridos.

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