Conductor Pierde el Control y se Sale de una Desviación del Periférico Ecológico en Puebla

La mañana de este lunes 10 de agosto se registró un accidente en la desviación del Periférico Ecológico hacia la carretera federal Tehuacán-Puebla con dirección a la capital poblana.

El conductor de un vehículo tipo sedán, perdió el control al volante y terminó cayendo a la cuneta dejando severos daños en su unidad. Servicios de emergencia fueron notificados del hecho por lo que rápidamente se movilizaron al sitio.

Elementos de seguridad arribaron para abanderar la zona y prevenir otro incidente en este retorno, mientras que se solicitó el servicio de una grúa para la extracción del vehículo siniestrado.

Accidente de automóvil sobre desviación del Periférico Ecológico de Puebla

De acuerdo con la información preliminar el conductor perdió el control debido a la velocidad y le ganó la curva hacia el muro de contención para posteriormente dar un giro.

Automóvil accidentado en el Periférico Ecológico de Puebla. Foto: N+

Afortunadamente, a pesar de que los ocupantes estuvieron en riesgo debido a que el automóvil quedó inclinado, resultaron ilesos ante este incidente, no obstante, la unidad quedó con varios daños materiales.

La circulación fue reabierta en su normalidad una vez que el automóvil fue retirado, el cual quedó bajo resguardo mientras se llevan acabo las diligencias correspondientes.

Choque entre camioneta y transporte público en la Vía Corta a Santa Ana

Una camioneta chocó contra la parte trasera de la unidad 28 de la Ruta 14-A sobre la Vía Corta a Santa Ana a la altura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El conductor no respetó la distancia adecuada y colisionó cuando el vehículo de pasajeros se detuvo en un paradero. A pesar del fuerte impacto, no se reportaron lesionados por lo que no fue necesario dar aviso al número de emergencias.

Minutos después, elementos de la policía vial llegaron al lugar, sin embargo, permitieron que los afectados llegarán a un acuerdo por lo que no se solicitó el servicio de una grúa para retirar las unidades.

Los involucrados se retiraron jalando la unidad afectada con un lazo para no ser expuestos a otro percance vial. Las autoridades hacen un llamado a manejar con precaución y respetar los limites de velocidad para prevenir accidentes viales que pueden terminar en hechos fatales.

Con información de N+

MCS