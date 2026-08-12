Detienen e Imputan a Hombre que Disparó a Padre e Hijo en Julimes, Chihuahua

El Ministerio Público de la Unidad de Investigación en la Región Meoqui formuló imputación contra Andrés 'N', de 78 años, por los delitos de homicidio calificado y lesiones, relacionados con hechos ocurridos el pasado 6 de agosto en el municipio de Julimes.

El ahora imputado era buscado por disparar contra Isaac O. M. y su padre Armando O. M., quien falleció tras recibir los impactos de bala.

Durante la audiencia, la Fiscalía de Distrito Zona Centro solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el detenido, la cual fue concedida por todo el tiempo que dure el proceso.

Detienen a imputado por homicidio de un hombre en Julimes

Andrés 'N' fue detenido el martes 11 de agosto por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra en la localidad de Orinda, municipio de Rosales, Chiahuhua.

La orden judicial fue emitida debido a que el hombre es investigado por el homicidio de Armando O. M., de 62 años, así como por las lesiones ocasionadas a Isaac O. M., de 34 años, durante los hechos registrados el jueves 6 de agosto en Julimes.

El Juez de Control programó para el próximo lunes 17 de agosto a las 10:00 horas la continuación de la audiencia inicial, en la que se determinará si Andrés A. M. es vinculado o no a proceso.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro señaló que continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.