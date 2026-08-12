Homicidios

Detienen e Imputan a Hombre que Disparó a Padre e Hijo en Julimes, Chihuahua

La FGE formuló cargos contra Andrés 'N' tras su captura en Rosales; el Juez de Control le dictó prisión preventiva por disparar contra un padre y su hijo en Julimes, Chihuahua.

Andrés 'N' fue detenido el pasado martes 11 de agosto por elementos de la AEIAndrés 'N' fue detenido el pasado martes 11 de agosto por elementos de la AEI. Foto: FGE

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Detenido en Rosales, Andrés 'N' es acusado de homicidio y lesiones tras disparar a un padre e hijo en Julimes. La audiencia continúa el 17 de agosto.

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