Accidentes

Por Intentar Ganarle al Tren, Auto Termina Arrollado en San Juan del Río

Un automovilista intentó ganarle el paso al tren en un cruce ferroviario de San Juan del Río, pero no alcanzó a cruzar y la locomotora impactó su vehículo, que terminó con severos daños materiales.

Tren Embiste a Auto que Intentó Ganarle el Paso en San Juan del RíoTren Embiste a Auto que Intentó Ganarle el Paso en San Juan del Río. Foto: N+

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El accidente ocurrió en el cruce de Belisario Domínguez y Avenida Central, donde el conductor aseguró que no escuchó la locomotora antes de intentar atravesar las vías.

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