Por Intentar Ganarle al Tren, Auto Termina Arrollado en San Juan del Río

Un aparatoso accidente se registró al mediodía de este jueves sobre la calle Belisario Domínguez, esquina con Avenida Central, en el municipio de San Juan del Río, a un costado de las vías férreas, luego de que el conductor de un vehículo compacto intentara ganarle el paso al tren.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista intentó cruzar las vías; sin embargo, no logró hacerlo a tiempo y la unidad fue impactada violentamente por la locomotora, quedando a un costado de las vías con severos daños materiales.

El conductor señaló que no escuchó el sonido de la locomotora. Afortunadamente, resultó ileso y no fue necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención médica.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Estatal, quienes tomaron conocimiento del accidente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo de la zona.

Posteriormente, representantes de las compañías aseguradoras acudieron al sitio para realizar la evaluación correspondiente y determinar el monto de los daños ocasionados por el percance.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al aproximarse a los cruces ferroviarios, respetar las señales de advertencia y evitar intentar ganarle el paso al tren.