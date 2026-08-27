Homicidios

Encuentran Cuerpo en Autopista de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz

La persona hallada sin signos vitales fue trasladada a la instancia correspondiente para iniciar con su proceso de identificación.

Hallan cuerpo en autopista del sur de VeracruzEl cuerpo fue localizado en la salida de la autopista que da a Nuevo Teapa. Foto: N+

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En Veracruz, un cuerpo fue hallado en la autopista de Ixhuatlán del Sureste. La Fiscalía ya trabaja en su identificación.

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