Encuentran Cuerpo en Autopista de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz

En Ixhuatlán del Sureste, al sur del estado de Veracruz, fue encontrado el cuerpo de una persona sin vida. El hallazgo fue en la salida de la autopista que da a Nuevo Teapa.

En la zona se registró una intensa movilización de los elementos de seguridad y emergencias, mismos que se encargaron de resguardar el área para iniciar con las investigaciones.

Además, al lugar de los hechos también arribó personal de Servicios Periciales quienes realizaron el levantamiento del cuerpo, mismo que se encuentra en calidad de desconocido, el cual fue trasladado para los estudios de ley correspondientes.

La Fiscalía General del Estado (FGE), inició las diligencias correspondientes, para establecer la identidad de la persona. Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte de la persona encontrada.

Por otra parte, no se tiene registro de personas detenidas como responsables de estos hechos violentos.