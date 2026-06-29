¿Cancelan Líneas de Celular Mañana? Esto Pasará con tu Servicio Si No Registras Número

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) recordó que las compañías telefónicas suspenderán el servicio de las líneas que no hayan sido vinculadas, por lo que aquí te decimos hasta cuándo puedes hacerlo.

Si te preguntas si las líneas de celular serán canceladas mañana, 30 de junio de 2026, como se indicó en un principio, en N+ te damos a conocer la información más reciente que emitieron las autoridades sobre este proceso.

¿Se cancelan las líneas mañana?

La semana pasada, la CRT anunció una prórroga, por lo que las líneas no serán canceladas este martes.

En un comunicado, el organismo dio a conocer que a la fecha se han vinculado 63 millones de líneas en el país.

“La vinculación de líneas ha tenido un avance sostenido y creciente, y a la fecha ya se encuentran vinculadas 63 millones de líneas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago que no requieren un nuevo trámite por estar asociadas a una persona desde su contratación”, expresó.

¿Hasta cuándo se puede hacer el registro?

Si aún no has realizado el registro, el organismo anunció que las líneas de prepago tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.

Es decir, estableció un calendario para que, entre agosto y diciembre, cada usuario realice la vinculación de su línea ante su empresa telefónica, según el último digito del número:

0: 15 de agosto

1: 31 de agosto

2: 15 de septiembre

3: 15 de septiembre

4: 15 de octubre

5: 31 de octubre

6: 15 de noviembre

7: 30 de noviembre

8: 15 de diciembre

9: 31 de diciembre

¿Para qué registrar la línea?

Según la Comisión, “cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión”.

Aseguró que con esta medida, México dejará de ser uno de los pocos países que permitía adquirir un chip sin identificación, y se suma a esta práctica internacional vigente en 166 países.

¿Qué pasa si no se registra la línea?

La Comisión reiteró que una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo.

“Una vez que se vincule la línea, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios (llamadas, mensajes y datos móviles)”, agregó.

¿Cómo se hace la vinculación?

De igual manera, recordó que el proceso no lo realiza el gobierno, sino que se lleva a cabo directamente ante las compañías telefónicas.

Dichas compañías “asocian nombre y CURP del usuario al número de celular, eliminando cualquier otro dato o imagen usado durante el proceso de vinculación”.

SPB