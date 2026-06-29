¿Cancelan Líneas de Celular Mañana? Esto Pasará con tu Servicio Si No Registras Número

Conoce aquí la información más reciente sobre el registro de las líneas de celular en México

Uso de celulares en México. Foto: Cuartoscuro | ArchivoUso de celulares en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Destacado

¿Tu línea de celular será cancelada mañana? Conoce las fechas para el registro y evita la suspensión de tu servicio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+