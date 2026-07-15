Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Miércoles 15 de Julio de 2026 en México y la Frontera Norte

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México y la frontera norte? Conoce la cotización del peso mexicano en bancos y casas de cambio hoy miércoles 15 de julio de 2026.

Precio Dólar en la Frontera NorteFoto: N+

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El dólar inicia a $17.43 en México este 15 de julio. ¿Qué significa esto para la economía local y la frontera norte? Descúbrelo ahora.

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