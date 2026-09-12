Seguridad

Detienen a 11 Integrantes de ‘Los Chapitos’ Ligados al Asesinato De 10 Mineros en Sinaloa

Durante el operativo también fueron aseguradas 12 armas largas, cargadores y municiones de diversos calibres

Foto: DefensaFoto: Defensa
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