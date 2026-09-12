Detienen a 11 Integrantes de ‘Los Chapitos’ Ligados al Asesinato De 10 Mineros en Sinaloa

Once presuntos integrantes de ‘Los Chapitos’ fueron detenidos en Sinaloa, señalados por su posible relación con la privación de la libertad y asesinato de 10 trabajadores de una empresa minera ocurrido en enero pasado.

El operativo se realizó en el poblado de La Isla del Bosque, en el municipio de Escuinapa, donde elementos del Ejército Mexicano y agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal realizaban patrullajes de vigilancia.

Las autoridades identificaron a los detenidos como integrantes del Cártel de Pacífico, facción ‘Chapitos’. De acuerdo con la información oficial, estarían vinculados con Oscar Luciano Martínez Larios, alias ‘Casco’, señalado como jefe regional de este grupo.

Martínez Larios está relacionado con la privación ilegal de la libertad y la muerte de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., ocurrida el 23 de enero de 2026 en La Concordia, Sinaloa.

Durante la intervención fueron aseguradas 12 armas largas, además de cargadores, municiones de distintos calibres y equipo táctico.

Los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones correspondientes.