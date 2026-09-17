Prevén Tormentas, Calor Extremo y 'Surada' en Tamaulipas

Autoridades informaron que se espera actividad de tormentas y chubascos en la mitad sur del estado, con lluvias moderadas a fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

Además, persistirá el ambiente bochornoso, con índices de calor de entre 42 y 46 grados, principalmente durante la tarde.

También se prevé un evento de “Surada”, con ráfagas de viento de entre 35 y 55 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas serán de 37 grados en Nuevo Laredo, 35 en Reynosa y San Fernando, 34 en Ciudad Victoria, 33 en Matamoros y Gómez Farías, 35 en Mante, 32 en Tampico y 30 grados en Miquihuana.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 16 y 26 grados, dependiendo de la región.

También se recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas.