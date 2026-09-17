Cambio climático

Prevén Tormentas, Calor Extremo y 'Surada' en Tamaulipas

Se recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas

Prevén Tormentas, Calor Extremo y 'Surada' en TamaulipasCalor Extremo en Tamaulipas. Foto: N+

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Prepárate para un clima extremo en Tamaulipas: tormentas, calor sofocante y vientos fuertes. Mantente informado con los avisos de Protección Civil.

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