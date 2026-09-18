Cambio climático

Pronostican Temporal Lluvioso y Granizo en Tres Regiones del Estado de Puebla

Las autoridades estatales desplegaron estrategias preventivas en las zonas de la entidad poblana donde se esperan las precipitaciones

Pronóstico Temporal Lluvioso Granizo Sierra Norte Nororiental Negra Puebla 18 Septiembre 2026La amenaza de fuertes lluvias movilizó a las autoridades en materia preventiva. Foto: X @PCGobPue

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