Se espera la caída de un temporal lluvioso acompañado de actividad eléctrica y posibles granizadas tanto en la Sierra Norte, como en la Nororiental y la Negra en la entidad poblana

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, las precipitaciones en dichas regiones están pronosticadas para este viernes 18 de septiembre.

La dependencia solicita a la población a tomar precauciones, y ante cualquier afectación o situación de emergencia, está disponible el número 911 para recibir y canalizar los reportes de manera permanente.

En la Sierra Norte, el coordinador de Protección Civil y Gestión de Riesgos, coronel Bernabé López Santos, encabezó un despliegue territorial con personal de su dependencia, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y equipos municipales, con el propósito de supervisar zonas de riesgo y fortalecer las acciones preventivas.

Las revisiones se concentran en las presas de Necaxa y La Ceiba, el río San Marcos y los refugios temporales, a fin de contar con capacidad de respuesta inmediata ante posibles afectaciones.

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El coordinador estatal señaló que se prevén precipitaciones superiores a las de años anteriores, con especial atención durante octubre, por lo que se dispone de equipo, herramientas y vehículos, además de recorridos preventivos, difusión de información y preparación de refugios temporales.

Recordó que el 23 de julio, la Coordinación Nacional de Protección Civil instaló el puesto de mando para la atención de lluvias y ciclones tropicales. Asimismo, del 24 al 26 de agosto se supervisaron refugios en Huauchinango, Tetela de Ocampo, Libres, Oriental, Ciudad Serdán y San Juan Atenco.

Como parte de las medidas preventivas, se efectuaron cerca de dos kilómetros de desazolve en el río San Marcos y trabajos similares en el arroyo Silima.

También solicitó a las familias conocer con anticipación la ubicación de los refugios, evitar el cruce de ríos y arroyos, así como mantenerse alejadas de cuerpos de agua para no poner en riesgo su vida.

A los ayuntamientos pidió elaborar o actualizar sus atlas de riesgos, con énfasis en la identificación de zonas vulnerables y la comunicación inmediata de posibles peligros, bajo la premisa de que la prioridad es proteger la vida.

Con información de N+

GMAZ