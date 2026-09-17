Venezuela Desbloquea Sitios de Noticias Censurados Tras Años de Restricciones

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela informó sobre el restablecimiento del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales.

De acuerdo con el organismo, el levantamiento de las restricciones se llevó a cabo hoy jueves 17 de septiembre, la medida se tomó en cumplimiento de instrucciones emitidas por la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.

Conatel notificó a las empresas proveedoras de servicios de Internet (PSI) que operan en el país para que habiliten los portales informativos en sus infraestructuras y permitan nuevamente su acceso directo.

El anuncio ocurre después de años de restricciones de acceso a diversos sitios de noticias en Venezuela. La organización VE Sin Filtro verificó el desbloqueo de al menos 10 portales informativos a través de distintos proveedores de internet.

#NotiMippCI 📰🗞| CONATEL anuncia el restablecimiento de acceso a portales informativos



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El organismo regulador no precisó en su comunicado cuáles son los portales que forman parte de la medida ni señaló el número total de sitios cuyo acceso fue restablecido.

Entre los medios cuyo acceso fue reportado nuevamente desde Venezuela se encuentran los medios NTN24, El Nacional, Efecto Cocuyo y El Pitazo.

PT