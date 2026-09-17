Internacional

Venezuela Desbloquea Sitios de Noticias Censurados Tras Años de Restricciones

El anuncio ocurre después de que durante años se limitara la libertad de expresión en el país sudamericano

ConatelSe realizó el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación. Foto: mippci

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Venezuela desbloquea sitios de noticias. Tras años de censura, Conatel restablece el acceso a medios restringidos.

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