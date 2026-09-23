Debido a la contaminación que se suele presentar en el Valle de México, la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula son una constante. Por ello, acá en N+ te decimos cómo aplica el programa de restricción vehicular este jueves 24 de septiembre 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Como sabes en caso de altos niveles de contaminación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) tendría que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más carros de lo habitual y si los automovilistas no siguen las indicaciones podrían ser multados por transitar en un día que no está permitido.

¿Habrá Doble Hoy No Circula mañana 24 de septiembre?

De acuerdo con el último reporte, la calidad del aire en CDMX y Edomex va de aceptable a buena en la mayoría de estaciones, por lo que luce difícil que CAMe decrete la Fase 1 de contingencia, así como el Doble Hoy No Circula para este jueves.

De cualquier forma se recomienda esperar la decisión oficial del organismo en las próximas horas en caso de que las condiciones ambientales empeoren durante la tarde y noche.