¿Doble Hoy No Circula 24 de Septiembre 2026 en CDMX-Edomex? Carros con Restricción
Checa si aplica el programa de CAMe Doble Hoy No Circula mañana 24 de Septiembre 2026 y las reglas de tránsito a seguir en la CDMX y Edomex
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Checa si aplica el programa de CAMe Doble Hoy No Circula mañana 24 de Septiembre 2026 y las reglas de tránsito a seguir en la CDMX y Edomex
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Debido a la contaminación que se suele presentar en el Valle de México, la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula son una constante. Por ello, acá en N+ te decimos cómo aplica el programa de restricción vehicular este jueves 24 de septiembre 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
Como sabes en caso de altos niveles de contaminación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) tendría que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más carros de lo habitual y si los automovilistas no siguen las indicaciones podrían ser multados por transitar en un día que no está permitido.
De acuerdo con el último reporte, la calidad del aire en CDMX y Edomex va de aceptable a buena en la mayoría de estaciones, por lo que luce difícil que CAMe decrete la Fase 1 de contingencia, así como el Doble Hoy No Circula para este jueves.
De cualquier forma se recomienda esperar la decisión oficial del organismo en las próximas horas en caso de que las condiciones ambientales empeoren durante la tarde y noche.
Debido a que hasta el momento no se ha anunciado que haya contingencia, el programa de CAMe Hoy No Circula operará de forma normal este jueves 24 de septiembre 2026, por lo que los carros con los siguientes elementos no podrán salir a las calles de la CDMX y Edomex:
Holograma 1, engomado VERDE, terminación de placas 1 y 2.
Holograma 2, engomado VERDE, terminación de placas 1 y 2.
Recuerda que en caso de que se decrete la contingencia ambiental, el Doble No Circula afectaría al 100 por ciento de los carros con holograma 2, al 50% de los autos con holograma 1 y al 20 por ciento de los vehículos con hologramas 00 y 0.
Recuerda que la sanción por circular en un día prohibido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción va de los 2,346.20 a los 3,519.30 pesos por incumplir las restricciones del programa de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).
El Hoy No Circula jueves 24 de septiembre comienza desde las 5:00 am y termina hasta las 10 pm, por lo que en dicho horario los carros con los elementos antes mencionados no deben salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México.
PPP