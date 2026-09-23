Los trenes de pasajeros que conectarán la Ciudad de México (CDMX) con Pachuca y Querétaro estarán listos tentativamente el próximo año, según estimó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Esperamos en el 2027 al menos un tramo del tren AIFA-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro podamos darle el banderazo de inicio de operaciones”, indicó durante su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con la mandataria nacional, durante su administración se construirán en total 2 mil 400 kilómetros de trenes de pasajeros, de los cuales 100 km corresponden al Tren Maya de carga.

Explicó que el tren México-Pachuca lleva 45% de avance; el México-Querétaro, 31%; el Querétaro-Irapuato, 22%; Saltillo-Nuevo Laredo, 10%; y el Maya de carga, 67%.

La titular del Ejecutivo destacó que en total se trata de una inversión de cerca de 750 mil millones de pesos en trenes en el sexenio.

Al hablar sobre las virtudes de este transporte, Sheinbaum Pardo destacó la conexión entre regiones y ciudades; el desarrollo económico gracias a la conectividad, la reducción de las emisiones contaminantes y la generación de empleos.

“Estamos muy contentos con el trabajo que se está desarrollando y vamos avanzando bien”, dijo y externó su agradecimiento a las comunidades y centros de población porque “no ha habido problema”.

Por su parte, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, presentó detalles de la vía férrea CDMX-Pachuca. Recordó que se trata de una vía doble electrificada y confinada.

“Estamos uniendo 58 km de territorio entre la Ciudad de México y la capital del estado de Hidalgo, con un esfuerzo de construcción de 121 km de vías férreas de pasajeros y rectificaciones a la vía de carga, compartimos derecho de vía (…) No se mezclan ni comparten vías de pasajeros con la de carga”.

Este tramo tendrá 4 paraderos, dos subestaciones eléctricas, una base de mantenimiento de vía y un complejo de talleres y cocheras. La obra presenta un avance de 45.03%.

Sobre el tren CDMX-Querétaro, que lleva 30.3% de avance, indicó que se trata de una vía doble que conecta de 232 km de territorio.

También será una vía confinada y unirá poblaciones en el estado de México y en Hidalgo durante su trayecto.

“En total el esfuerzo de construcción es de 545 km de vías nuevas de pasajeros y rectificaciones a la vía de carga”. El proyecto contará con 6 estaciones, dos zonas auxiliares de mantenimiento ferroviario, una base de mantenimiento de vía y un complejo de talleres y cocheras.

SPB