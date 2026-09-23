Movilidad

Sheinbaum Dice Cuándo se Espera que Ya Funcionen Trenes de CDMX a Pachuca y Querétaro

La presidenta destaca las virtudes de los trenes en el país; “vamos avanzando bien”, señala

Recorrido de supervisión de la presidenta Claudia Sheinbum a las obras del tren CDMX-Pachuca en abril 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoRecorrido de supervisión de la presidenta Claudia Sheinbum a las obras del tren CDMX-Pachuca en abril 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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