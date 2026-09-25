Investigan Muerte de Hombre Dentro de Alberca en Sierra Alta en Monterrey

Una intensa movilización de cuerpos de seguridad se registró en la zona sur de Monterrey, luego de que un hombre fuera localizado sin vida al interior de una alberca en un domicilio de la colonia Sierra Alta.

Los hechos fueron reportados en un inmueble ubicado sobre la calle Tulipanes, en el sector de La Estanzuela, donde acudieron elementos de Fuerza Civil, así como agentes de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

De acuerdo con los primeros informes, la persona habría sido encontrada dentro de la alberca de la vivienda y, de manera preliminar, se presume que la causa de muerte estaría relacionada con ahogamiento.

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Al sitio también arribó personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes comenzaron con las labores correspondientes para recabar indicios y establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Los elementos de seguridad y agentes investigadores entrevistaron con habitantes del domicilio y trabajadores del lugar, con el objetivo de obtener información que permita reconstruir lo sucedido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial cómo ocurrió el incidente ni si existen otras personas relacionadas con los hechos.

La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas de la muerte y establecer si se trató de un accidente o si existe alguna otra línea de investigación.

El cuerpo será trasladado para realizar los estudios correspondientes que permitan determinar oficialmente la causa del fallecimiento.