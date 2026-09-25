Accidentes

Investigan Muerte de Hombre Dentro de Alberca en Sierra Alta en Monterrey

Una intensa movilización de elementos de seguridad se registró en un domicilio del sector de La Estanzuela, donde una persona fue localizada sin signos vitales al interior de una piscina.

Muere hombre en albercaMuere hombre en alberca. Foto: N+

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Encuentran a un hombre muerto en una piscina en La Estanzuela, Monterrey. La Fiscalía investiga las causas del fallecimiento.

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