Balaceras

Civiles Armados Atacaron a Balazos a Agentes Ministeriales en Ciudad Juárez

Tras el enfrentamiento, se reportó la detención de dos personas y el aseguramiento de armas de fuego, así como de tres vehículos con reporte de robo

se reportó la detención de dos personasSe reportó la detención de dos personas. Foto: N+

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Enfrentamiento armado en el Valle de Juárez deja dos detenidos y armas confiscadas.

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