Civiles Armados Atacaron a Balazos a Agentes Ministeriales en Ciudad Juárez

La tarde de este jueves se registró un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y agentes ministeriales, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en el poblado de San Isidro, en el Valle de Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes ministeriales arribaban a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Vicente Guerrero, cuando presuntamente fueron sorprendidos por civiles armados que abrieron fuego en su contra.

Tras el ataque, se informó sobre la detención de dos personas. Además, al interior de una vivienda fueron aseguradas armas cortas y largas, así como tres vehículos que contaban con reporte de robo.

La movilización de las corporaciones de seguridad continuó en la zona, donde las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.

Mientras tanto, el sector permaneció resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado.